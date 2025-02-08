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Alaska'da Kaybolan Uçağın Enkazına Ulaşıldı, 10 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABD'nin Alaska eyaletinde kaybolan ve 10 kişiyle havalandıktan sonra radardan kaybolan Cessna 208B Grand Caravan tipi uçağın enkazına ulaşılmıştır. Uçaktaki 10 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldığı, diğer 7'sinin ise henüz bulunamadığı bildirildi.

ABD'nin Alaska eyaletinde kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı, 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Alaska eyaletinde dün Unalakleet şehrinden Nome'a gitmek üzere 10 kişiyle havalandıktan bir süre sonra radardan kaybolan Bering Air'a ait Cessna 208B Grand Caravan tipi küçük yolcu uçağı bulundu. ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, uçağın düştüğü ve enkazına Nome yakınlarında ulaşıldığı belirtildi. Uçaktaki 10 kişiden 3'ünün cansız bedeninin bulunduğu ifade edildi. Diğer 7 kişinin de uçağın içinde olduğu, ancak henüz kendilerine ulaşılamadığı aktarıldı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçaktaki 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Feci kaza ABD'de bir haftada yaşanan 3. havacılık felaketi olarak kayıtlara geçti. - ALASKA

Alaska'da Kaybolan Uçağın Enkazına Ulaşıldı, 10 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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