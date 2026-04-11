Elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir inşaatta çalışan 19 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sırasında ağır yaralanan Muhammet Arda Bağırgan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen iş kazasında, inşaatta çalışan 19 yaşındaki genç işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Arda Bağırgan (19), demir profillere kaynak yaptığı sırada elektrik akımına maruz kaldı. Saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda genç işçi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bağırgan, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan genç işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
