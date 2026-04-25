Alaplı'da seyir halindeki kamyonet yandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki kamyonetin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Alaplı ilçenin Ferahlı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.G.'nin kullandığı 34 HM 7808 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halinde yanmaya başladı. Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarına çekerek araçtan indi. Bu esnada alevler kısa sürede kamyonetin ön kısmını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, kamyonet ise kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı