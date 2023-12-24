Alaplı'da Pat Pat Sürücüsü Çayda Mahsur Kaldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla geçmeye çalıştığı çayda su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kalan sürücü, iş makinasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde pat pat sürücüsü, Mollabey yolu üzerinde bulunan çaydan geçmeye çalıştığı sırada yağışla birlikte su seviyesinin yükselmesiyle çayda mahsur kaldı. Haber verilmesi ile olay yerine gelen iş makinesi, halat yardımıyla aracın suya kapılmasını engelleyerek, sürücüyü son anda kurtardı. Şahsın kurtarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ZONGULDAK