Alaplı'da 'pat-pat' kazası: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Bölçek Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Fındık Bahçeye giden Ahmet.O.,Zeynep.O., 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracına bindi. Seyir halindeki patpat aracının devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaplı İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kdz Ereğli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı