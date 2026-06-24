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Alaplı'da 'pat-pat' kazası: 2 yaralı

Alaplı'da 'pat-pat' kazası: 2 yaralı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ilçesi Bölçek Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Fındık Bahçeye giden Ahmet.O.,Zeynep.O., 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracına bindi. Seyir halindeki patpat aracının devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaplı İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kdz Ereğli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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