Otomobille çarpışan araç metrelerce sürüklendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobille çarpışan araç yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı-Kdz. Ereğli karayolu Pidos mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ş. yönetimindeki 67 NU 501 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kavşağa girmek istediği sırada Ereğli istikametinden gelen T.G yönetimindeki 34 CTS 424 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 CTS 424 plakalı otomobil, kavşaktan dönen otomobili yaklaşık 100 metre sürüklenmesiyle orta refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Her iki otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı