Alaplı'da yaralanan acemi kasaplar hastaneye koştu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kurban keserken yaralanan 8 kişi, soluğu hastanelerde aldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde olduğu gibi Alaplı'da da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan vatandaşlar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Alaplı Devlet Hastanesine gelen 8 acemi kasaptan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken, kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildiği öğrenildi. - ZONGULDAK

