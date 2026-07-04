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Alaplı Akçakoca yolunda kaza;5 yaralı

Alaplı Akçakoca yolunda kaza;5 yaralı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Orman Bölge Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Orman Bölge Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Orman İşletme Müdürlüğü yakınındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı istikametinden seyir halinde bulunan otomobil, kavşakta dönüş yapan bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Akçakoca yönünden gelen diğer otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, Alaplı yönünden gelen otomobilde bulunan 2 kişi ile takla atan otomobilde bulunan 3 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Alaplı Devlet Hastanesi ile Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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