Alaplı'da uyuşturucudan 1 gözaltı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli H.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evde uyuşturucu kullanma aparatıyla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Alaplı ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde H.B.'ye ait evde arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramada, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeye el konulurken, şüpheli H.B. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ZONGULDAK