Kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurmuş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evde iklimlendirme sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıkarıldı. Operasyonda esrar, Hint keneviri ve kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda kök halinde Hint keneviri, bir miktar kubar esrar, özel aydınlatma sistemi, kenevir yetiştirmede kullanılan büyütme sıvıları ile çeşitli gübre ve tarım malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli M.A.B.'nin evinde kurduğu iklimlendirme ve aydınlatma sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı