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Alanya ve Demre'de Kaçak Tütün Operasyonu

Alanya ve Demre'de Kaçak Tütün Operasyonu
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Antalya'nın Alanya ve Demre ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 285 kilogram kıyılmış tütün ile 991 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ve Demre ilçelerinde jandarma ekiplerinin kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 285 kilogram kıyılmış tütün ile 991 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ve Demre Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında şüpheli şahıslara ait araç ve evlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 285 kilogram kıyılmış tütün ile 991 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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