Alanya'da Yangın, Seraları Tehdit Etti
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle seralara sıçradı. Yangında 2 sera ve 2 dönüm çalılık alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın seralara sıçradı. Çıkan yangında 2 sera ve 2 dönüm çalılık alan zarar gördü.
Yangın, sabah saatlerinde Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki seralara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 sera zarar görürken, yaklaşık 2 dönümlük otluk alan da küle döndü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA