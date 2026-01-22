Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Yangılı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Can Çoban (22) idaresindeki 07 BNF 473 plakalı motosiklet seyir halindeyken, kavşaktan çıkan S.E (29) yönetimindeki 07 HJV 65 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA