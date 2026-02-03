Haberler

Alanya'da SUV araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Kaza, saat 16.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mersin istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan E.C.U. yönetimindeki 27 BBT 853 plakalı Chery marka SUV araç, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan H.K.'nin kullandığı 07 BGM 624 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV otomobilde yolcu olarak bulunan D.A. ile diğer otomobilin sürücüsü H.K. ve araçta yolcu olarak bulunan S.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

