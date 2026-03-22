Alanya'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobilin kaput kısmından dumanlar yükseldi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile alevleri kontrol altına aldı. Can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 31 YP 803 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken kaput kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı

''Yoksa küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptılar
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Milan Skriniar için Fenerbahçe'yi endişelendirecek uyarı

Kariyerinin geri kalanını derinden sarsacak büyük tehlike
Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı

''Yoksa küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptılar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...

Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf