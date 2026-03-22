Alanya'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 31 YP 803 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken kaput kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı