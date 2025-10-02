Haberler

Alanya'da Sauna ve Hamamda Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir sitenin sauna ve hamam kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin sauna ve hamam kısmında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, gece saat 03.30 sıralarında Alanya'nın Avsallar Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın sauna ve hamam katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek sauna ve hamam bölümünde maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, sauna ve hamam kısmında ciddi maddi hasar oluştu.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
