Alanya'da Sahil ve Plajlarda Denetim Gerçekleştirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, sahil şeridi ve plajlarda denetim gerçekleştirdi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Demirtaş, Keşefli, Yeşilöz ve Uğrak, Mahmutlar, Kargıcak mahallelerindeki sahil şeridi ve plajlarda denetim gerçekleştirdi. Asayiş ve hırsızlık olaylarına yönelik yapılan denetimlerde ekipler, çevre kontrollerinin yanı sıra şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA