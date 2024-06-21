Alanya'da safari kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ANTALYA - Alanya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilen safari aracında bulunan bir turist hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Olay yerinden kaçan safari aracının sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde meydana geldi. Rıdvan Ş. yönetiminde ki 07 HLF 48 plakalı safari aracı seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak yolun yaklaşık 5 metre aşağısına şarampole devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Romanya vatandaşı R.O. Constantin Butnarescu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç sürücüsü kaza sonrası kaçmış

Araçtaki diğer yolcular Mustafa Atalay, Alina Elena Butnarescu ve Ema Carina Butnarescu 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası safari aracının sürücüsü Rıdvan Ş.'nin olay yerinde kaçtığı belirtildi. Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri kaza sonrası kaçan Rıdvan Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.