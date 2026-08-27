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Alanya'da Safari Kazası: 11 Yaralı

Alanya'da Safari Kazası: 11 Yaralı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde safari turu yapan aracın yoldan çıkarak yaklaşık 3 metre aşağıya devrilmesi sonucu 1’i sürücü 11 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari turu yapan aracın yoldan çıkarak yaklaşık 3 metre aşağıya devrilmesi sonucu 1'i sürücü 11 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Alanya'nın Sapadere bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BZE 83 plakalı safari aracının sürücüsü H.E. karşı yönden gelen araca yol vermek için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak yaklaşık 3 metre aşağıya kaydıktan sonra şarampole devrildi. Kazada sürücü H.E. ile araçta bulunan 10 yabancı uyruklu yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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