Alanya'da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (38) yönetimindeki 33 LB 146 plakalı Fiat marka otomobil ile Halit Ergün'ün (75) kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Ergün ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Halit Ergün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı