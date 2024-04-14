Alanya'da otomobil dereye düştü, bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki dereye düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 9.00 sıralarında Şıhlar Mahallesi Çayarası Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Özkan (20) idaresindeki 07 AZN 79 plakalı araç, Sarıveliler istikametindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA