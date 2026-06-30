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Alanya'da motosiklet üzerinde ayakta ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Alanya'da motosiklet üzerinde ayakta ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
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Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 Karayolu'nda hareket halindeki elektrikli motosikletin üzerinde ayağa kalkıp ellerini açarak ilerleyen sürücünün tehlikeli anları cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hareket halindeki elektrikli motosikletin üzerinde ayağa kalkarak ellerini iki yana açan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli motosiklet sürücüsü seyir halindeyken motosikletin üzerine ayağa kalkarak tehlikeli hareketler yaptı. Akan trafiğe aldırış etmeyen sürücü, ellerini iki yana açarak metrelerce o şekilde ilerledi. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan şahıs, bir süre sonra yeniden motosikletin koltuğuna oturarak yoluna devam etti. Yaşananlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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