Haberler

Alanya'da otomobilin çarptığı motosikletli hastanede hayatını kaybetti

Alanya'da otomobilin çarptığı motosikletli hastanede hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 26 yaşındaki Emre Bilen hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Bilen (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü R.A. (23) tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde akşam sıralarında Çıplaklı Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta ışık ihlali yaptığı iddia edilen R.A. yönetimindeki 07 NR 015 plakalı otomobil, Emre Bilen'in kullandığı 07 BBC 994 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bilen, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emre Bilen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

Tekmeli yumruklu kavga! Tam 11 kırmızı kart çıktı
Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan kişi öldürüldü

Trump'ın burnunun dibine kadar geldi, son anda engellendi
Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam Edin Dzeko

Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam
'Yeni Nostradamus' ABD-İran savaşı için tarih verdi

"Yeni Nostradamus" tarih verdi! Kehanet doğru çıkarsa vay halimize
Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı

Tekmeli yumruklu kavga! Tam 11 kırmızı kart çıktı
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı