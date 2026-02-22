Alanya'da otomobilin çarptığı motosikletli hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Bilen (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü R.A. (23) tutuklandı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde akşam sıralarında Çıplaklı Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta ışık ihlali yaptığı iddia edilen R.A. yönetimindeki 07 NR 015 plakalı otomobil, Emre Bilen'in kullandığı 07 BBC 994 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bilen, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emre Bilen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı