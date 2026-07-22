Otelin önüne bıraktığı motosikleti sabah göremeyince hırsızlığı güvenlik kamerasından gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin önüne park edilen motosiklet, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Alanya ilçesi Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahil yolunda bulunan bir otelin önüne park edilen ve Mustafa Gürcan'a ait motosiklet, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Akşam saatlerinde otomobiliyle evine dönen Mustafa Gürcan, sabah otelin önüne geldiğinde motosikletini bıraktığı yerde bulamadı. Bunun üzerine otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gürcan, motosikletinin gece saatlerinde bir kişi tarafından çalındığını gördü.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, motosikleti çalan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahsın olay yerine gelerek motosikletin yanına yaklaştığı, bir süre uğraştıktan sonra motosikleti çalıştırdığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı