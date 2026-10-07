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Alanya'da midibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı; kaza anı kameraya yansıdı

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Alanya'da D-400 Karayolu'nda yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında İncekum Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 CJN 459 plakalı yolcu midibüsü, karşı yola geçmek istediği sırada Alanya'dan Antalya istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve kimliği henüz öğrenilemeyen 54 TS 259 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refüje çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralı yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan otomobildeki yolcu ile midibüs sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, karşı yola geçmeye çalışan midibüs ile Alanya'dan Antalya istikametine seyreden otomobilin çarpıştığı anlar ve kazadan sonra çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.

"Bir ölü olmadan önlem alınması lazım"

Kazanın ardından aynı bölgede daha önce de kazalar yaşandığını belirten mahalle sakini Eyüp Murat Korkmaz, kavşağın ışıklandırılması çağrısında bulundu. Korkmaz, "Biz petroldeydik. Ses duyduk, baktık kaza olmuş. Sabah da kaza oldu. Bütün kavşakları ışıklandırdılar, sadece bu kavşağı ışıklandırmadılar. Bir ölü olmadan, büyük bir kaza olmadan buraya bir ışıklandırma olması lazım. Önlem alınırsa mahalle halkı olarak sevineceğiz" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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