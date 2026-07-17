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Alanya'da cinsel istismar ve telefon hırsızlığı iddiası: 1 şüpheli tutuklandı

Alanya'da cinsel istismar ve telefon hırsızlığı iddiası: 1 şüpheli tutuklandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazakistan uyruklu bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazakistan uyruklu bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Barlar Sokağı'nda tanışan Kazakistan uyruklu Anel B. (35) ile Suriye uyruklu Muhammed A. (24), bir süre birlikte eğlendikten sonra bir otele geçti. İddiaya göre, otelde bir süre birlikte kalan ikiliden Muhammed A. otelden ayrılırken Anel B., şüphelinin kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu ve cep telefonunu alarak kaçtığını öne sürerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

İhbar üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil yolunda şüpheli Muhammed A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheli, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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