Lüks otomobil alt geçide çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün lüks otomobili yol kenarındaki alt geçide çarptı. Kazada 26 yaşındaki sürücü Enis Kömür hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan alt geçide çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05: 00 sıralarında Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enis Kömür (26) idaresindeki 07 CFG 806 plakalı BMW marka lüks otomobil, Mahmutlar Mahallesi istikametinden Alanya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan alt geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Enis Kömür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

