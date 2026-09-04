Alanya'da kayıp şahıs için geniş çaplı arama

Antalya'nın Alanya ilçesinde dünden beri kayıp 33 yaşındaki şahsı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olay, Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde evinden ayrılan Hasan Kılınç'ın geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 50 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, Kılınç'ın bulunması için Okurcalar ve Çakallar mahallelerinde çalışma başlattı. Ekiplerin karadan yürüttüğü arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.

Öte yandan Hasan Kılınç'ın daha önce de benzer şekilde 5 kez kaybolduğu öğrenildi. Ekiplerin kayıp şahsı bulmak için bölgedeki arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı