Alanya'da parkta tartıştığı genci maket bıçağıyla yaralayan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki genç arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki bir kişi maket bıçağıyla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Sabri Okur Eğitim Kültür Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.F.K. (16) ile H.A.S. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.F.K., yanında bulunan maket bıçağıyla H.A.S.'yi yüz ve göğüs bölgesinden yaraladı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.A.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.F.K., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı