Alanya'da Kargo Minibüsünde Hareketsiz Yatan Şahıs Endişeye Neden Oldu

Alanya'da Kargo Minibüsünde Hareketsiz Yatan Şahıs Endişeye Neden Oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kargo minibüsünün içinde hareketsiz yatan bir kişi, vatandaşların endişesine yol açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın sadece uyuduğunu belirledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kargo minibüsünün içinde hareketsiz yatan şahıs, çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın sadece uyuduğu ortaya çıktı.

Olay, Alanya'nın Saray Mahallesi Hatipler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halindeki bir kargo minibüsünün içinde uzun süre hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler aracın kapısını açarak şahsa ulaştı. Sağlık görevlileri tarafından kontrol edilen şahıs bir süre sonra uyandı. Şahsın sadece uyuyakaldığı anlaşıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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