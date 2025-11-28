Alanya'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaatta çalıştığı esnada dengesi kaybeden işçi, 3 metreden zemine düştü.

Olay, dün sabah saatlerinde Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki İ.Y. inşaatın dış cephesinde çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA