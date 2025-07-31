Alanya'da İki Rus Turistin Kavgası Kameralara Yansıdı

Alanya'da İki Rus Turistin Kavgası Kameralara Yansıdı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki Rus turist arasında çıkan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde meydana gelen olay, meraklı bakışlar arasında gerçekleşti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 Rus turistin kavgasında yumruklar konuştu. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Alanya'nın en işlek caddelerinden olan Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Rus uyruklu iki erkek, bir süre sonra birbirlerine saldırdı. Yumrukların konuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların meraklı bakışları arasında devam etti. Kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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