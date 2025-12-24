Antalya'da geri manevra yapan araç şarampolde asılı kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde geri manevra yapan SUV tipi araç, yol kenarındaki şarampole arka iki tekerleği ile asılı kaldı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Alanya ilçesi Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.K.'nin kullandığı 07 NA 3875 plakalı Honda marka SUV tipi araç, geri geri manevra yaptığı sırada yol kenarında bulunan şarampole arka iki tekerleği ile asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçta maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. - ANTALYA