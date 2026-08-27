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Alanya'da 11 Yıl Ceza ile Aranan Firari Yakalandı

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Alanya’da dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alanya'da dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezasıyla aranan 20 yaşındaki A.Y.'nin Dim Çayı bölgesinde olduğu tespit etti. jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek A.Y.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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