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Alanya'da Fenalaşan Şahıs Hastanede Hayatını Kaybetti

Alanya'da Fenalaşan Şahıs Hastanede Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan 55 yaşındaki Ali Coşar, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde fenalaşan 55 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Coşar (55) evinde aniden fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Coşar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Coşar kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Coşar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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