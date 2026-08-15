Haberler

Alanya'da Denizde Kaybolan 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Alanya'da Denizde Kaybolan 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam Galip Dere Plajı'nda denize giren 19 yaşındaki Ömer Faruk Güral, gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin uzun arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi için Alanya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde denize giren 19 yaşındaki genç, yüzdüğü sırada gözden kayboldu. Gencin cansız bedeni, Sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin uzun süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Galip Dere Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Güral (19) denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan Güral'ı göremeyen vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde kaybolan Güral'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Uzun süren arama çalışmalarının ardından Ömer Faruk Güral'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cansız bedeni bot yardımı ile limana çıkarıldı. Güral'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'in neden ıslıklandığı ortaya çıktı

Yok artık Barış! Yaptığını görenler hayret ediyor!
Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...
Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı

Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü

Ünlü ismin dünyası Kazakistan'da söndü!
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Ece Seçkin tüm konserlerini iptal etti! Hamile olduğu iddia edilmişti

Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber