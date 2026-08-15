Alanya'da Denizde Kaybolan 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde denize giren 19 yaşındaki genç, yüzdüğü sırada gözden kayboldu. Gencin cansız bedeni, Sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin uzun süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Galip Dere Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Güral (19) denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan Güral'ı göremeyen vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde kaybolan Güral'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Uzun süren arama çalışmalarının ardından Ömer Faruk Güral'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cansız bedeni bot yardımı ile limana çıkarıldı. Güral'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı