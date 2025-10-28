Alanya'da Deniz Üzerinde Hortum Oluştu
Alanya'ya sağlı Konaklı Mahallesinde sabah saatlerinde deniz üzerinde oluşup karaya ulaşmadan kısa süre sonra etkisini kaybeden hortum vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ANTALYA
