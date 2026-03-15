Alanya'da çaya düşen şahıs ekipler tarafından kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir erkek, çaya düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıyı merdiven yardımıyla çaydan çıkararak hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oba Çayı kenarında bulunan duvarın üzerinde duran ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir erkek, dengesini kaybederek çaya düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla çay içerisinde bulunan yaralıya ulaştı. Sedye ile bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
