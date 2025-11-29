Alanya'da Dairede Yangın Çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dairenin giriş katında çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu acil servise bildirdi. Yangının çıkış nedeni hala belirlenemedi.
Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Saray Mahallesi Taşçıali Sokak üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Dairede henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle odanın içerisinde bulunan yatak ve beyaz eşyalar zarar gördü. Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ANTALYA
