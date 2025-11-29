Haberler

Alanya'da Dairede Yangın Çıktı

Alanya'da Dairede Yangın Çıktı
Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir dairenin giriş katında çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu acil servise bildirdi. Yangının çıkış nedeni hala belirlenemedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dairenin giriş katında çıkan yangın korkuttu. Yangına ilk müdahaleyi binada yaşayan sakinler yaptı.

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Saray Mahallesi Taşçıali Sokak üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Dairede henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle odanın içerisinde bulunan yatak ve beyaz eşyalar zarar gördü. Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ANTALYA

