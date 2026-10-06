Alanya'da çalıntı motosikleti kullanan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki motosikleti çalan ve şase numarasını kazıdığı belirlenen 17 yaşındaki çocuk, jandarmanın yol uygulamasında yakalanarak tutuklandı.

Olay, Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş park halindeki motosikletinin yerinde olmadığını fark edince Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek hırsızlık ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çalınan motosikleti arama çalışmalarını sürdürürken, gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Ekiplerin yaptığı detaylı sorgulamada, motosikletin şase numarasının kazındığı ve aranan çalıntı motosiklet olduğu tespit edildi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk E.G., yaşı küçük olduğu için avukat eşliğinde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı