Haberler

Alanya'da çalıntı motosikleti kullanan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde park halindeki motosikleti çalan 17 yaşındaki çocuk, şase numarasını kazıdığı motosikletle jandarmanın yol uygulamasında yakalandı. Çocuk, hırsızlık suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki motosikleti çalan ve şase numarasını kazıdığı belirlenen 17 yaşındaki çocuk, jandarmanın yol uygulamasında yakalanarak tutuklandı.

Olay, Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş park halindeki motosikletinin yerinde olmadığını fark edince Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek hırsızlık ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çalınan motosikleti arama çalışmalarını sürdürürken, gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Ekiplerin yaptığı detaylı sorgulamada, motosikletin şase numarasının kazındığı ve aranan çalıntı motosiklet olduğu tespit edildi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk E.G., yaşı küçük olduğu için avukat eşliğinde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Moda devi Bryn Walker'ın kurucusu ve eşi evlerinde ölü bulundu

Kriptoda büyük kayıp, ardından iki ölüm! Modacı çiftin hazin sonu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petek Dinçöz yeni şarkısı için çalışmalara başladı, yıllar önceki imajına geri döndü

Yıllar ona uğramıyor! Ünlü şarkıcı son haliyle hayran bıraktı
Messi, Arjantin formasıyla son kez sahada! Veda maçı yarın gece Monumental Stadı'nda

Son dansına çıkıyor! İşte tarihi

300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor

300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Nihat Kahveci İtalya mağlubiyeti sonrası isyan etti: Biz kimi yeneceğiz ya?

Ünlü yorumcu canlı yayında "Biz kimi yeneceğiz ya?" diyerek isyan etti
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı

Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak

Fenerbahçe'ye müjde! Kasa ağzına kadar dolacak

Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı

'Trafiğin ablası' canına kıydı