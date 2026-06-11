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Alanya'da bunalıma girip çatıya çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti

Alanya'da bunalıma girip çatıya çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bunalıma girerek 4 katlı bir binanın çatısına çıkan Doğan İ. isimli şahıs, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucu sağ salim indirildi. Olayda itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bunalıma girerek 4 katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Uzun süren ikna çalışmaları sonucunda şahıs çatıdan sağ salim indirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Saray Mahallesi Dizdaroğlu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğan İ. (44) isimli şahıs bunalıma girerek binanın çatı katına çıktı. İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Muhtemel bir olumsuzluğa karşı itfaiye ekipleri binanın önüne şişme kurtarma yatağı açarken, sağlık ekipleri de ambulansla bölgede hazır bekletildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu ikna edilen Doğan İ. çatıdan indirilerek güvenli alana alındı. Olayın ardından şahıs ifadesi alınmak üzere Merkez Saray Karakolu'na götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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