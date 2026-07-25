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Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren tatilciyi cankurtaran kurtardı

Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren tatilciyi cankurtaran kurtardı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren tatilci, cankurtaranın zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren tatilci, cankurtaranın zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.30'da Kleopatra Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plajda denize giren 35 yaşındaki T.D., bir süre yüzdükten sonra etkisini artıran dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaştı. Dalgalar arasında güçlük yaşayan tatilci, kıyıya dönmekte zorlanarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden görevli cankurtaran, vakit kaybetmeden denize girerek ulaştığı T.D.'yi güvenli şekilde kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin sahilde ilk müdahaleyi yaptığı T.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tatilcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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