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Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren tatilciyi cankurtaranlar kurtardı

Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren tatilciyi cankurtaranlar kurtardı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde denize giren bir tatilci, dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren bir tatilci, dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların zamanında müdahalesiyle denizden çıkarılan vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi Halk Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Çorum'dan tatil için Alanya'ya gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş serinlemek amacıyla denize girdi. Dalgaların etkili olduğu denizde bir süre sonra çırpınmaya başlayan vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.

İki cankurtaran ekibi denize atladı

Durumu fark eden plajda görevli iki cankurtaran ekibi vakit kaybetmeden denize girerek boğulma tehlikesi geçiren vatandaşa ulaştı. Cankurtaranların koordineli çalışmasıyla vatandaş güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından plajda ilk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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