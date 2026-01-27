Haberler

Alanya'da ruhsatsız silah operasyonu

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan operasyonda bireysel silahlanmayı önlemek amacıyla 4 şüphelinin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde bireysel silahlanmayı önlemek maksadıyla yürütülen çalışmalarda ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 4 şüpheli şahsa ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
