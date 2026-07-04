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Alanya'da arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaralayan 20 yaşındaki İ.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaralayan 20 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. (24) ile arkadaşı İ.M. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda İ.M., yanında bulunan bıçakla B.A.'yı karnından yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan B.A., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli İ.M.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Tutuklanan İ.M., işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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