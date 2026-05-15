Alanya'da evin asma tavanı çöktü: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede bulunan dairenin asma tavanının çökmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan bir sitedeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay sırasında evde bulunan ve isimleri belirlenemeyen 2 erkek şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

