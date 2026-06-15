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Alanya'da alkollü sürücünün kullandığı midibüs refüjü aşıp karşı şeride geçti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı tur midibüsü kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken sürücüye 25 bin TL para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı tur midibüsü kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmazken sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Kestel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulvahap A. idaresindeki 44 AGB 772 plakalı tur midibüsü, Mersin istikametinden Alanya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjde bulunan ağaçlara çarpan midibüs, karşı şeride geçerek durabildi.

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ekiplerin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 0.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu. Midibüs ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.

D- 400 karayolunda kısa süreli aksayan trafik çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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