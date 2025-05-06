Alanya'da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü araç kullanan bir sürücü, park halindeki araçlara çarptı. 1.35 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası kesilirken, aday sürücü statüsünde olması nedeniyle ehliyetine daimi olarak el konuldu. Ayrıca sürücünün aracı da trafikten men edildi. - ANTALYA