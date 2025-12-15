Alanya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak'ta bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K isimli şahıs sokakta bulunan M.Y isimli şahsın dükkanına gitti. İmili arasında daha önce yaşanan alacak verecek meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.K isimli şahıs yanında getirdiği bıçakla M.Y'yi bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Y sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli E.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA