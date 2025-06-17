Alanya'da Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde Yangın Paniği: 4 Yaralı

Alanya'da Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hastanenin laboratuvar kısmında gaz sızıntısı sonrası makine alev aldı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Yangın, sabah 09: 00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesinde bulunan Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin Laboratuvar kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hastanenin Laboratuvar kısmında hortumların gaz sızıntısı sonrası makine alev aldı. Dumanı görev görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyelerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek isteyen bir kişinin yüzünde kısmı yanık meydana gelirken, dumandan etkilenen 4 kişi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.